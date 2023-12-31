SON DAKİKA: Antalyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Son dakika haberi! Beşiktaş teknik direktörüğü için ismi geçen Sergen Yalçın, Antalyaspor'la anlaştı.

Nuri Şahin'in ayrılığından sonra teknik adam arayışları süren Antalyaspor'da Sergen Yalçın'da karar kılındı.

Yalçın ile prensipte anlaşılırken, İstanbul'da yarın detaylar için son bir görüşme yapılacak ve imza töreni ilerleyen günlerde Antalya'da gerçekleşecek. Segen Yalçın sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

