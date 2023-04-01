SON DAKİKA: Başakşehir 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

BAŞAKŞEHİR 6 RESMİ MAÇIN ARDINDAN KAZANDI



Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa kupalarında 6 maç aradan sonra kazandı.



Ligin 21. haftasında 29 Ocak'ta Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0, Beşiktaş karşılaşmasını da 2-0 kaybetmişti. İstanbul ekibi, 26. haftada ise VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Belçika ekibi Gent ile eşleşen ve bu karşılaşmalarda bir beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 2 ay sonra bir resmi maçtan galip ayrıldı.



SERDAR GÜRLER 6. GOLÜNÜ ATTI



MKE Ankaragücü karşısında Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Serdar Gürler, bu sezon 6. kez fileleri havalandırdı.



Serdar, 6 golü bulunan Danijel Aleksic ve Deniz Türüç'ü yakaladı ve turuncu-lacivertli takım adına bu sezon en fazla gol atan oyuncu unvanını iki takım arkadaşıyla paylaştı.



TOLUNAY KAFKAS YENİLGİYLE BAŞLADI



MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçında puanla tanışamadı.



Kafkas yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak.