SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu

Son dakika haberi! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakipleri bugün yapılan karşılaşmalar sonucunda belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ZİMBRU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Moldova ekibi FC Zimbru oldu.

Fenerbahçe, Zimbru ile ilk maçını 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynayacak.

Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ TİRAN

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden KF Tirana oldu.

Beşiktaş ile KF Tirana 27 Temmuz Perşembe günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçı ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ İSE ROMANYA'NIN CLUJ TAKIMI

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ne katılan bir diğer Türk kulübü Adana Demirspor da kura sonucu Romanya'nın Cluj takımıyla eşleşmişti.



2'nci eleme turundaki ilk karşılaşmalar 25-27 Temmuz, rövanşlar ise 1-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.

