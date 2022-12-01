SON DAKİKA: Fas ve Hırvatistan, son 16 turunda

Son dakika haberi! 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, Fas ile Kanada gruptaki son maçlarında karşılaştı.

Fas, 7 puanla lider, Hırvatistan ise 5 puanla 2'nci sırada yer alarak son 16 turuna yükselirken, Belçika ise kupaya veda etti.



HIRVATİSTAN TURLADI

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3'üncü maçında Hırvatistan ile Belçika, Ahmad Bin Ali Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 2'nci yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 bitti.

Bu sonucun ardından Hırvatistan grubu 5 puanla 2'nci, Belçika ise 4 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Belçika'da Galatasaray forması giyen Dries Mertens karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 46'ncı dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı. Belçika'da Fenerbahçe formasını terleten Michy Batshuayi ise süre almadı.



FAS KAZANDI, GRUP LİDERİ OLDU



Grubun aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise Kanada ile Fas, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus'un yönettiği karşılaşma'yı 2-1 kazanan Fas, 7 puanla grubu lider tamamladı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri, 4'üncü dakikada Hakim Ziyech ve 23'üncü dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Kanada'nın tek sayısı ise 40'ıncı dakikada Nayef Aguerd'in kendi kalesine attığı golle geldi. Fas'ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, 90 dakika sahada kaldı. Kanada'da ise Beşiktaş formasını terleten Atiba Hutchinson, 60'ıncı dakikada Mark Anthony-Kaye'in yerine oyuna dahil oldu.