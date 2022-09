SON DAKİKA: Fenerbahçe, Rennes deplasmanından bir puan çıkardı (Rennes-Fenerbahçe maç sonucu)

Son dakika haberi! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.



Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.



İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.



Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

MAÇ 2 DAKİKA GEÇ BAŞLADI



Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı.



Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı.



Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı.



GOL VAR'DAN DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.



Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.



LUAN PERES DEVAM EDEMEDİ



Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Rennes'in 54. dakikada kaydettiği golü engellemek isterken kale direğine çarpan 28 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 3 dakika kadar sahada tedavi edildi.



Maça devam edemeyen savunma oyuncusu, sedyeyle kenara alınırken yerine 57. dakikada Ezgjan Alioski oyuna girdi.



SAKATLIK 4'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜRDÜ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, savunma oyuncusu Luan Peres'in sakatlığının ardından 4'lü savunmaya döndü.



Karşılaşmaya 3 stoperle başlayan Portekizli teknik adam, Peres'in sakatlanmasının ardından skorun da 2-0 olmasıyla bu oyuncunun yerine Ezgjan Alioski'yi sahaya sürdü.



Fenerbahçe, kalan bölümde dörtlü savunmayla mücadele etti.



66'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 66. dakikada 3 değişikliğe gitti.



Portekizli teknik adam, müsabakanın 2-1'e gelmesinin ardından hücumdaki oyuncuların tamamını oyundan alırken, golü atan İrfan Can Kahveci'yi sahada tuttu.



Deneyimli çalıştırıcı, Joshua King'in yerine Joao Pedro'yu, Michy Batshuayi'nin yerine ise Enner Valencia'yı sahaya sürerken, kenarda oynattığı Lincoln Henrique'nin yerine de daha hücumcu olan Emre Mor'u oyuna aldı.



VAR UYARISI KIRMIZI GETİRDİ



Müsabakanın 83. dakikasında Rennes, 10 kişi kaldı.



Ev sahibi takımın bir atağının ardından 81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Rennes'den Hamari Traore arasında yaşanan sürtüşmede İrfan Can yerde kaldı.



Maçın hakemi 82. dakikada Traore'ye sarı kart gösterdikten sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve 83. dakikada Traore'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.