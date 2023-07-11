SON DAKİKA: Fenerbahçe, Umut Nayir transferini duyurdu

Son dakika haberi! Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Umut Nayir, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı.
UMUT NAYİR KİMDİR?
Mehmet Umut Nayir 28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de doğdu. Futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giydi.
2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu.
2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu.
2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi.
27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 250 bin euro karşılığında transfer oldu, 31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. 2020-21 sezonunda ise Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı.
UMUT NAYİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2012-2015MKE Ankaragücü
2015-2018Osmanlıspor
2016 Yeni Malatyaspor (kiralık)
2016-2017 Göztepe (kiralık)
2017-2018 MKE Ankaragücü (kiralık)
2018-2021Beşiktaş
2018-2019 Bursaspor (kiralık)
2020-2021Hajduk Split (kiralık)
2021-2022Giresunspor
2022- Eyüpspor
2022- Ümraniyespor (kiralık)
UMUT NAYİR EVLİ Mİ?
Umut Nayir 2021 yılında Enfal Diner ile evlendi. Çiftin 1 oğlu var.
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