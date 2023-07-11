SON DAKİKA: Fenerbahçe, Umut Nayir transferini duyurdu

Son dakika haberi! Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Umut Nayir, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı.