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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak. Sivasspor ise Avrupa Ligi'nde Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.08.2022 - 15:01

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

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Demir Grup ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde 'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

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