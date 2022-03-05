Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a yenildi

Geçtiğimiz 4 hafta kazanamayan Konyaspor ile geçtiğimiz 4 hafta kaybetmeyen Galatasaray'ın mücadelesinde ev sahibi ekip İttifak Holding Konyaspor 3 puanla çıkan taraf oldu.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 8'de Ahmed Hassan ve 20'de Amar Rahmanovic'in golleri ile Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.



Böylelikle 4 maçta aldığı 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile kazanamama serisini sonlandıran İttifak Holding Konyaspor, puanını 52'ye yükseltti.



Son 2 maçını kazanan Galatasaray ise haftayı 35 puanda kapattı.