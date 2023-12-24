SON DAKİKA: Galatasaray, derbideki tartışmalı pozisyon için TFF'ye başvuracak

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.

GSTV'ye konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.



Yazgan açıklamasında şunları kaydetti:

"Pozisyon ceza sahası içerisinde. Bariz bir şekilde yumruk atılıyor. Kırmızı kart ve penaltı. 26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Bu konuda bizim muhatabımız yayıncı kuruluş değil TFF. TFF, yarından tezi yok bu işi sorgulasın. Ben bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. TFF'ye yayıncı kuruluşun araştırılması için yarın yazılı başvurumuzu yapacağız. Derbi süper keyifli değildi. Her sene orada 3 atacağız diye bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz. 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız."

''BU İNSANLAR BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜYORLAR''



Okan Buruk'un açıklaması hakkında konuşan Yazgan, ''Bizi bir birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak. Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

