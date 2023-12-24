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SON DAKİKA: Galatasaray, derbideki tartışmalı pozisyon için TFF'ye başvuracak

SON DAKİKA: Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın Genel Sekreteri Eray Yazgan, Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyon hakkında konuştu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacaklarını açıkladı. Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından da Icardi'nin bir gözünün morardığı fotoğrafa yer verilen bir paylaşım geldi. Paylaşımda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

SON DAKİKA: Galatasaray, derbideki tartışmalı pozisyon için TFF'ye başvuracak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

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Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.

GSTV'ye konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.

Yazgan açıklamasında şunları kaydetti:

"Pozisyon ceza sahası içerisinde. Bariz bir şekilde yumruk atılıyor. Kırmızı kart ve penaltı. 26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Bu konuda bizim muhatabımız yayıncı kuruluş değil TFF. TFF, yarından tezi yok bu işi sorgulasın. Ben bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. TFF'ye yayıncı kuruluşun araştırılması için yarın yazılı başvurumuzu yapacağız. Derbi süper keyifli değildi. Her sene orada 3 atacağız diye bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz. 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız."

''BU İNSANLAR BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜYORLAR''

Okan Buruk'un açıklaması hakkında konuşan Yazgan, ''Bizi bir birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak. Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a penaltı yanıtı

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a penaltı yanıtı

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SON DAKİKA: Galatasaray, derbideki tartışmalı pozisyon için TFF'ye başvuracak - 1

GALATASARAY'DAN ICARDİ FOTOĞRAFLI TEPKİ

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama geldi.

Icardi'nin bir gözünün morardığı fotoğrafa yer verilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…"

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