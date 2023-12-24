Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla 2079 Galatasaray taraftarı 3 yıl sonra takımını deplasman tribününde destekledi.
AYNI PUANI TOPLADILAR
İki ekip bu maçtan önce ligde çıktıkları 16 maçta, 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşarken 43'er puan topladı. Derbi haftasına sarı-lacivertliler averajla liderlik koltuğunda girerken, sarı-kırmızılılar ise ikinci basamakta girdi.
EKSİKLER
Sakatlıkları süren Becao ve Zajc'ın yanı kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan forma giyemeedi. Serdar Aziz grip olduğu için kadroda yer almadı.
Galatasaray'da ise Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sakatlıkları nedeniyle kadroda görev verilmedi.
Teknik direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcunun ağrıları nedeniyle kadroda yer alamadığını belirtti.
MAÇTAN NOTLAR
1' Karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başladı
13' Maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Osayi'ye çıktı
23' Icardi ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.
24' Dzeko ile Icardi arasında tartışma çıktı. İki takım oyuncuları araya girdi.
30' Derbinin ilk yarım saatinde tam 17 kez faul yapıldı. (Fenerbahçe 9, Galatasaray 8)
43' Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu üstten az farkla auta gitti.
45' İlk yarı golsüz sona erdi
2. DEVRE
46' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yerine İsmail Yüksek oyuna girdi
49' Galatasaray, Kerem Demirbay ile gole yaklaştı
57’ İrfan Can Kahveci sarı kart gördü
61' Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymanski'nin vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti
63' Lucas Torreira'ya sarı kart çıktı
66' Galatasaray'da Dries Mertens oyundan çıkarken, Wilfried Zaha oyuna dahil oldu
69' Fenerbahçe'de Tadic yerini King'e bıraktı
73' Fenerbahçe'de Joshua King, sarı kart gördü
73' Galatasaray'da Sacha Boey sarı kart gördü
77' Kerem'in ortasında Abdülkerim arka direkte kafa vurşunu yaptı, Livakovic topu kornere çeldi
85' Hakim Ziyech sarı kart gördü
86' Kaan ve Bakambu girdi Torreira ile Ziyech oyundan çıktı
90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika eklendi
90+2 Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu yerini, Halil Dervişoğlu ve Ndombele'ye bıraktı
90+3' Dzeko yerini Batshuayi'ye bıraktı
90+6 Mücadele golsüz sona erdi
HAKEMLER
Kkritik maçı Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın'dı.
Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturdu. Coşkun'a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik etti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe:
Livakovic
Osayi-Oosterwolde-Djiku-Ferdi
Crespo, İrfan Can
Cengiz-Szymanski-Tadic
Dzeko
Galatasaray:
Muslera
Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper
Torreira-Kerem D.
Kerem A., Ziyech, Mertens
Icardi
TARİHİ NOTLAR
EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.
İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.
REKABETİN GOLCÜLERİ
Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.
Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.
HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR
Birçok oyuncu, futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.
Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:
Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi.
Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.
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