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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz sona erdi. Derbide ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. İşte derbiden notlar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Ezeli rakipler ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla 2079 taraftarı 3 yıl sonra takımını deplasman tribününde destekledi. 

AYNI PUANI TOPLADILAR

İki ekip bu maçtan önce ligde çıktıkları 16 maçta, 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşarken 43'er puan topladı. haftasına sarı-lacivertliler averajla liderlik koltuğunda girerken, sarı-kırmızılılar ise ikinci basamakta girdi. 

EKSİKLER

Sakatlıkları süren Becao ve Zajc'ın yanı kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan forma giyemeedi. Serdar Aziz grip olduğu için kadroda yer almadı. 

Galatasaray'da ise Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sakatlıkları nedeniyle kadroda görev verilmedi. 

Teknik direktör , yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcunun ağrıları nedeniyle kadroda yer alamadığını belirtti.

MAÇTAN NOTLAR

1' Karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başladı

13' Maçın ilk sarı kartı 'den Osayi'ye çıktı

23' Icardi ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

24' Dzeko ile Icardi arasında tartışma çıktı. İki takım oyuncuları araya girdi.

30' Derbinin ilk yarım saatinde tam 17 kez faul yapıldı. (Fenerbahçe 9, Galatasaray 8)

43' Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu üstten az farkla auta gitti.

45' İlk yarı golsüz sona erdi

2. DEVRE

46' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yerine İsmail Yüksek oyuna girdi

49' Galatasaray, Kerem Demirbay ile gole yaklaştı

57’ İrfan Can Kahveci sarı kart gördü

61' Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymanski'nin vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti

63' Lucas Torreira'ya sarı kart çıktı

66' Galatasaray'da Dries Mertens oyundan çıkarken, Wilfried Zaha oyuna dahil oldu

69' Fenerbahçe'de Tadic yerini King'e bıraktı

73' Fenerbahçe'de Joshua King, sarı kart gördü

73' Galatasaray'da Sacha Boey sarı kart gördü

77' Kerem'in ortasında Abdülkerim arka direkte kafa vurşunu yaptı, Livakovic topu kornere çeldi

85' Hakim Ziyech sarı kart gördü

86' Kaan ve Bakambu girdi Torreira ile Ziyech oyundan çıktı

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika eklendi

90+2 Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu yerini, Halil Dervişoğlu ve Ndombele'ye bıraktı

90+3' Dzeko yerini Batshuayi'ye bıraktı

90+6 Mücadele golsüz sona erdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik - 1

HAKEMLER

Kkritik maçı Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın'dı. 

Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturdu. Coşkun'a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik etti. 

İLK 11'LER

Fenerbahçe:

Livakovic

Osayi-Oosterwolde-Djiku-Ferdi

Crespo, İrfan Can

Cengiz-Szymanski-Tadic

Dzeko

Galatasaray:
 
Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper

Torreira-Kerem D.

Kerem A., Ziyech, Mertens

Icardi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik - 2

TARİHİ NOTLAR

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

REKABETİN GOLCÜLERİ

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Birçok oyuncu, futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi.

Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik - 3
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