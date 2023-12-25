SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Icardi atışması

"BOKS RİNGLERİNDE ATILAN CİNSTEN BİR YUMRUK"



Tartışılan pozisyonla ilgili ilk açıklama maç sonu düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi.

Buruk, rakip takımın ceza sahasında Mauro Icardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılan cinsten bir yumruktu belki de. Maalesef bu gözükmedi. Yayıncı kuruluşun da bunu net göstermediğini öğrendik. Bütün dünyanın seyrettiği bir derbi. Birçok ülkede bu maç yayımlandı. Biz burada gol ve pozisyon olmadığı için kendimizi eleştiriyoruz ama yayıncının da kameralarını fazlalaştırmasını, ceza sahasındaki net pozisyonla ilgili görüntüleri vermesini insanlar da talep ediyor. Türk futbolunu eleştiriyoruz ama Türk futbolu içerisindeki diğer paydaşların da yaptığını eleştirelim diye söylüyorum. Maçın geneline baktığımızda iki takım da net pozisyon üretmedi. Seyir zevki olan bir maç olmadı. Herkes sonuca odaklandı. Kazanabileceğimiz bir maçtı."