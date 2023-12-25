SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Icardi atışması

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.
İki takım arasında hakem kararları üzerinden atışma yaşandı.
"BOKS RİNGLERİNDE ATILAN CİNSTEN BİR YUMRUK"
Tartışılan pozisyonla ilgili ilk açıklama maç sonu düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi.
Buruk, rakip takımın ceza sahasında Mauro Icardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılan cinsten bir yumruktu belki de. Maalesef bu gözükmedi. Yayıncı kuruluşun da bunu net göstermediğini öğrendik. Bütün dünyanın seyrettiği bir derbi. Birçok ülkede bu maç yayımlandı. Biz burada gol ve pozisyon olmadığı için kendimizi eleştiriyoruz ama yayıncının da kameralarını fazlalaştırmasını, ceza sahasındaki net pozisyonla ilgili görüntüleri vermesini insanlar da talep ediyor. Türk futbolunu eleştiriyoruz ama Türk futbolu içerisindeki diğer paydaşların da yaptığını eleştirelim diye söylüyorum. Maçın geneline baktığımızda iki takım da net pozisyon üretmedi. Seyir zevki olan bir maç olmadı. Herkes sonuca odaklandı. Kazanabileceğimiz bir maçtı."
İSMAİL KARTAL'DAN OKAN BURUK'A PENALTI YANITI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Icardi'nin pozisyonunun penaltı olduğunu söylemesine İsmail Kartal, basın toplantısında yanıt verdi.
Kartal, şöyle konuştu:
"Rakip takımın hocası penaltı verilmedi diyor. Biz baktık, penaltı yoktu. Ama rakip takımdan Boey atılması lazım, Torreira'nın atılması lazım, neden atılmadı? Bizim oyunculara kolay kartlar gösterilirken rakibe gösterilmedi."
TARTIŞMALARA YÖNETİCİLER DE KATILDI
GSTV'ye konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, verilmeyen penaltı ve yayıncı kuruluşun pozisyonu ekranlara farklı açılardan getirmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.
Yazgan açıklamasında şunları kaydetti:
"Pozisyon ceza sahası içerisinde. Bariz bir şekilde yumruk atılıyor. Kırmızı kart ve penaltı. 26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Bu konuda bizim muhatabımız yayıncı kuruluş değil TFF. TFF, yarından tezi yok bu işi sorgulasın. Ben bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. TFF'ye yayıncı kuruluşun araştırılması için yarın yazılı başvurumuzu yapacağız. Derbi süper keyifli değildi. Her sene orada 3 atacağız diye bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz. 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız."
''BU İNSANLAR BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜYORLAR''
Okan Buruk'un açıklaması hakkında konuşan Yazgan, ''Bizi bir birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak. Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.
GALATASARAY'DAN ICARDİ FOTOĞRAFLI TEPKİ
Genel sekreterin açıklaması sonrası Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından da bir açıklama geldi.
Icardi'nin bir gözünün morardığı fotoğrafa yer verilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…"
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A ICARDİ YANITI
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Icardi'nin sakatlığı hakkındaki açıklamasına yanıt verdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." ifadeleri yer aldı.
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