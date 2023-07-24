SON DAKİKA: Galatasaray, Zaha'yı renklerine bağladı: İşte alacağı ücret

Son dakika haberi! Galatasaray, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Armel Zaha'yı renklerine bağladı.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 bin 330 bin euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 bin 350 bin euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.