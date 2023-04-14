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SON DAKİKA HABERİ: Kadınlar Euroleague'de Türk finali

SON DAKİKA HABERİ: Basketbol Kadınlar Euroleague Final Four'da Çukurova Belediyesi, Prag USK'yı 78-58 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Kadınlar Euroleague'de Türk finali
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Son dakika haberi! Çukurova Belediyesi, Basketbol Kadınlar Euroleague'de Prag USK'yı 58-78 mağlup etti.

Bu sonuçla beraber Kadınlar Euroleague finalinde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final’in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi Prag USK'yı mağlup ederek finale adını yazdıran Mersin ekibi, tarihinde bir ilki daha başarmış oldu.

İlk defa Dörtlü Final deneyimi yaşayan Çukurova Belediyes, finale yükselerek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından bunu başaran 3’üncü Türk takımı oldu.

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