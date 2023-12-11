Son dakika haberi! MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yumruklu saldırı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı, anakagücü Başkanı Faruk Koca hakkında ise gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakem Meler'e saldıran Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca emniyet gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemi gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hakeme saldırıya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösterdi.



Büyükekşi açıklamasında, "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.



TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.