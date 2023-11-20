SON DAKİKA: Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

İlk yarı, bu skorla sona erdi.



79. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen İlayda Civelek'in arka direğe yerden sert ortasında altıpasın içindeki Yağmur Uraz'ın dokunuşunda top filelerle buluştu: 3-1.



90+5. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Kaleci Göknur Güleryüz'ün degaj için hazırlandığı sırada elindeki topu kafayla alan Halilaj, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2.



Karşılaşma, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.