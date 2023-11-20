SON DAKİKA: Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

Son dakika haberi! Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımını ağırladı.
17. dakikada Beşiktaş JK United Payment öne geçti. Didem Karagenç'in rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Esra Manya'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golünü kaydetti. Rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta altıpasın sol çaprazındaki Yaşam Göksu'nun arka direğe kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
45+2. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Ecem Cumert'in yerden sert ortasında kale sahası önündeki Yağmur Uraz, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.
İlk yarı, bu skorla sona erdi.
79. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen İlayda Civelek'in arka direğe yerden sert ortasında altıpasın içindeki Yağmur Uraz'ın dokunuşunda top filelerle buluştu: 3-1.
90+5. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Kaleci Göknur Güleryüz'ün degaj için hazırlandığı sırada elindeki topu kafayla alan Halilaj, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2.
Karşılaşma, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.
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