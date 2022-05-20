SON DAKİKA: Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4'üncü altın madalya

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 48 kiloda Ayşe Çağırır altın madalya kazandı.

50 KİLODA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı.



İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.



Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.



Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.



Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi.



50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.

54 KİLODA HATİCE AKBAŞ

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı.



İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı, yarı finalde de Taylandlı Tintabthai'yi eleyen milli boksör, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.



Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.



Hatice Akbaş, 48 kiloda Ayşe Çağırır ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 3. şampiyonluğunu getirdi.



54 kiloda bronz madalyalar ise Kazak Dina Zholaman ile Taylandlı Preedakamon Tintabthai'ye gitti.

66 KİLODA BUSENAZ SÜRMENELİ

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11 ve son gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda final maçına çıktı.



Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i eledi.



Finalde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaşan Busenaz, ilk rauntta rakibini yıpratan yumruklar attı. Çok üstün bir boks ortaya koyan Busenaz, ilk raundu 5-0 aldı.



İlk rauntta olduğu gibi ikinci rauntta da hakemin saymasını sağlayan milli boksör, bu bölümü de net bir şekilde 5-0 üstün bitirdi.



Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı.



Trabzonspor'un sporcusu olan Busenaz, galibiyetinin ardından ringde kolbastı oynayarak şampiyonluğunu kutladı.



Busenaz Sürmeneli, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 4. şampiyonluğunu getirdi.



2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kiloda da altın madalya aldı. Milli boksör, 2 dünya şampiyonluğu olan Gülsüm Tatar'ın rekoruna da ortak oldu.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİN YANINDA



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı salonda izledi.



Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, daha önceki günlerde mücadelelerini tamamlayan milli boksörler ile teknik ekibi tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu'nun yanında 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır oturdu. Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de eşlik etti.

TÜRKİYE İÇİN REKORLAR ŞAMPİYONASI



İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti.



Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşayan milliler, altın madalya sayısında da 2 şampiyonluğun geldiği 2008 Dünya Şampiyonası'nı geride bırakarak rekor kırdı.



2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, şu ana kadar 3 altın, 2 bronz madalya aldı. Günün geri kalanında 2 milli boksör daha altın madalya maçına çıkacak.

