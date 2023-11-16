SON DAKİKA: PFDK, Ali Koç'a verilen cezayı açıkladı

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bir spor kanalında ve kulübün Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan dolayı PFDK'ya sevk etmişti.

PFDK, Ali Koç'a, 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası verdi.



PFDK'dan yapılan açıklamada, "FenerbahçeA.Ş. başkanı Yıldırım Ali Koç’un, 03.11.2023 tarihinde bir TV programında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.