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SON DAKİKA: Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA: Sivasspor - Fenerbahçe maçında kaleci Ali Şaşal ile çarpışarak sakatlık geçiren Sarı lacivertli futbolcu Enner Valencia hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Eİnner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.

SON DAKİKA: Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı - 1

Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.

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