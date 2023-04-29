SON DAKİKA: Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.



Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.