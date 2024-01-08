Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından 16. hafta ertelenmişti.
Ardından TFF, Süper Lig'in 16. haftasının erteleme maçlarını 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynatılacağını duyurmuştu.
Süper Lig'de ertelenen 16. haftada maçları yönetecek hakemler ise şöyle;
9 Ocak Salı;
Alanyaspor - MKE Ankaragücü | Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa - Başakşehir | Burak Pakkan
Çaykur Rizespor - Beşiktaş | Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba;
Hatayspor - Gaziantep FK | Ümit Öztürk
Fatih Karagümrük - Kayserispor | Burak Şeker
Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor | Kadir Sağlam
Adana Demirspor - İstanbulspor | Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe;
EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray | Zorbay Küçük
Trabzonspor - Yılport Samsunspor | Cihan Aydın
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