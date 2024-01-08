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Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından 16. hafta ertelenmişti.

Ardından TFF, Süper Lig'in 16. haftasının erteleme maçlarını 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynatılacağını duyurmuştu.

Süper Lig'de ertelenen 16. haftada maçları yönetecek hakemler ise şöyle;

9 Ocak Salı;

Alanyaspor - MKE Ankaragücü | Direnç Tonusluoğlu

Pendikspor - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır

Kasımpaşa - Başakşehir | Burak Pakkan

 Çaykur Rizespor - Beşiktaş | Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba;

Hatayspor - Gaziantep FK | Ümit Öztürk

Fatih Karagümrük - Kayserispor | Burak Şeker

Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor | Kadir Sağlam

Adana Demirspor - İstanbulspor | Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe;


EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray  | Zorbay Küçük

Trabzonspor - Yılport Samsunspor | Cihan Aydın

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