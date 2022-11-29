SON DAKİKA: Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'de uzun dönemler forma giyen Alex de Souza, resmi Twitter adresi üzerinden Türkiye bayrağı içeren bir paylaşım yaptı.



Brezilyalı futbolcu, "Yuvama dönüyorum.." şeklinde bir mesaj paylaştı.



Alex'in paylaşımı taraftarlarda merak uyandırdı. Ancak paylaşımın Alex tarafından mı atıldığı ya da bir hacklenme olup olmadığı bilinmiyor.



Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Brezilyalı geçtiğimiz günlerde attığı imzayla yeni kulübünün başına geçti.



Antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Alex, CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Universidade Futebol'da yönetim kursu alarak yeni takımına imza attı. Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı. Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu.

2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.