Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off yarı final serisi İstanbul'da başlayacak. İşte, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı hakkında bilgiler...



Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u eleyen Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ilk karşılaşması bu akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.



Mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.



SERİDE DİĞER MAÇLAR



İkinci maç 31 Mayıs Cuma günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.



Üçüncü karşılaşmanın 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacağı seride gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

