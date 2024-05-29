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Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı

Galatasaray Kulübünde yenilen göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan yönetiminde kulüp gelenekleri uyarınca Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Metin Öztürk'ün ikinci başkanlığı, Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara'nın başkan yardımcılıkları, Eray Yazgan'ın ise genel sekreterliği devam etti.

Yönetime girmeyen İsmail Sarıkaya'nın yerine muhasip üye olarak İbrahim Hatipoğlu atandı.

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