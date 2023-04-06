SON DAKİKA: CEV Şampiyonlar Ligi | Fenerbahçe'den final için dev avantaj

Son dakika haberi! Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet takımları, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaştı.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla Fenerbahçe Opet oldu.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada sarı lacivertli takım, setleri 25-10, 25-23 ve 25-20 kazandı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı



RÖVANŞ 13 NİSAN'DA



Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.



YARI FİNALE NASIL GELDİLER?



VakıfBank, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak kaldığı play-off'ta Polonya'nın LKS Commercecon ve çeyrek finalde İtalya'nın Vero Volley takımını elemişti.



D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet ise play-off'ta Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik ve çeyrek finalde İtalya temsilcisi Carraro Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakmıştı.