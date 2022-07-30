SON DAKİKA: Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi açıkladı

Son dakika haberi! Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gustavo Henrique'ye ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.

29 yaşındaki oyuncu transferiyle ilgili kulüp televizyonuna konuşurken, "Brezilya'da, Fenerbahçe çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi. Benim için bir rüya gerçekleşti" dedi.



Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki Gustavo Henrique transferiyle ilgili olarak, "Brezilya ekolü devam ediyor. Gustavo Henrique, hocamız Jesus'un eski öğrencisi. Hocamız bize bir stoper listesi vermişti ve Gustavo Henrique bu listede vardı. Şu anda hazır bir oyuncu. Ayrıca çok istekli bir şekilde geldi. Eski hocasıyla kavuşuyor" açıklamasını yaptı.