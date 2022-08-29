SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kayıp (Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu)

Haberler 29.08.2022 - 21:13 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 21:22
Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Konyaspor 66. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçti.
Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada, Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 54. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 8'e yükseltirken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ligde ilk kez kaybetti.