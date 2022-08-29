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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kayıp (Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu)

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe'de Enner Valencia, Konyaspor'da ise Adil Demirbağ kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haberler 29.08.2022 - 21:13 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 21:22

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kayıp (Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Konyaspor 66. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçti. 

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada, Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 54. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 8'e yükseltirken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ligde ilk kez kaybetti.

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