SON DAKİKA: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi günü oynanacak 6 müsabakanın hakemleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.



Ligde pazar ve pazartesi günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:



6 Mart Pazar:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: Sarper Barış Saka



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır



7 Mart Pazartesi:



20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa



20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek



20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar



Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak 4 maçın hakemi daha önce açıklanmıştı.





