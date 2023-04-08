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SON DAKİKA: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor (Maç sonucu)

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri Mounir ve Eysseric kaydetti.

SON DAKİKA: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor (Maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 

Ev sahibi Kasımpaşa, 29. dakikada Mounir'in attığı golle öne geçerken devreye bu skorla girildi.

İkinci yarının büyük bir bölümü 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle geçilirken ev sahibi ekip, 76. dakikada Eysseric'in penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Kasımpaşa, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 32 yaptı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

SON DAKİKA: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor (Maç sonucu) - 1

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞATA "DUR" DİYEMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü’ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.

Ligde Yukatel Kayserispor’a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası’nda da MKE Ankaragücü’ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde de “dur” diyemedi.

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