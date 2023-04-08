SON DAKİKA: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor (Maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Ev sahibi Kasımpaşa, 29. dakikada Mounir'in attığı golle öne geçerken devreye bu skorla girildi.
İkinci yarının büyük bir bölümü 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle geçilirken ev sahibi ekip, 76. dakikada Eysseric'in penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.
Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Kasımpaşa, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 32 yaptı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.
TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞATA "DUR" DİYEMEDİ
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü’ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.
Ligde Yukatel Kayserispor’a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası’nda da MKE Ankaragücü’ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde de “dur” diyemedi.