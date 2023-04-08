SON DAKİKA: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor (Maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi Kasımpaşa, 29. dakikada Mounir'in attığı golle öne geçerken devreye bu skorla girildi.



İkinci yarının büyük bir bölümü 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle geçilirken ev sahibi ekip, 76. dakikada Eysseric'in penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.



Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Kasımpaşa, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 32 yaptı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.