SON DAKİKA: Trabzonspor kupaya veda etti, Ankaragücü yarı finalde

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor'u 3-1'le geçen MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçti.



İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Ankaragücü 51. dakikada Ali Sowe'un golüyle eşitliği yakaladı.

Sarı-lacivertliler 69. dakikada Lamine Diack'la skoru 2-1'e getirdi.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ali Sowe maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü adını yarı finale yazdıran takım oldu.