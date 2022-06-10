SON DAKİKA: Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası şansını yitirdi

SON DAKİKA: Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grupların tamamlanmasına bir maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.

Haberler 10.06.2022 - 22:04 | Son Güncelleme : 10.06.2022 - 22:24

SON DAKİKA: Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası şansını yitirdi

Son dakika haberi! 

Ümit Milli Takım, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...