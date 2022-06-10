SON DAKİKA: Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası şansını yitirdi
SON DAKİKA: Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grupların tamamlanmasına bir maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.
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Haberler 10.06.2022 - 22:04| Son Güncelleme : 10.06.2022 - 22:24
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