Spor Toto 1. Lig play-off finali (Pendikspor-Bodrumspor maçı) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalan Pendikspor, Bodrumspor engelini de geçerek adını Süper Lig'e yazdırmak istiyor. Peki, Pendikspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PENDİKSPOR-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.



Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU



Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı.



Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.



Play-off 2. turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı.



SÜPER LİG'E YÜKSELEN 2 TAKIM BELLİ OLMUŞTU



Her türlü galibiyetin takımları Spor Toto Süper Lig'e taşıyacağı müsabakada beraberlik halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması durumunda ise Süper Lig'e yükselecek son ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.



Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.