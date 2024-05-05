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Beşiktaş'ın gündemindeydi: Mario Hermoso için yeni iddia

Atletivco Madrid'de forma giyen ve ismi transferde Beşiktaş ile anılan Mario Hermoso için İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekibi Aston Villa'nın transfer için devreye girdiği ve Hermoso'yu renklerine bağlamaya yakın olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın gündemindeydi: Mario Hermoso için yeni iddia

LaLiga ekibi Atletico Madrid'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Hermoso için yeni bir iddia ortaya atıldı.

AS'ın haberine göre, ,ismi Beşiktaş'la da anılan İspanyol stoper için Aston Villa'nın devreye girdiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü.

INTER'İN LİSTESİNDE DE YER ALIYOR

Ayrıca haberde Hermoso'nun Atletico Madrid'le sözleşme yenileme ihtimalinin düşük olduğu, 28 yaşındaki stoperin Inter'in Transfer listesinde de bulunduğu aktarıldı.

28 yaşındaki stoper bu sezon başkent ekibiyle 40 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

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