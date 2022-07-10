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Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

DG Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

Haberler - İHA 10.07.2022 - 12:50

Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

2021-2022 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ile Spor Toto şampiyonu , 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri Türkiye Federasyonu tarafından yarın satışa sunulacak. Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passolig gişelerinden satışa çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takıma ayrılan yerin bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Tribün: 150 TL

Güney Tribün: 75 TL

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