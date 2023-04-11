Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı ve puan durumu netleşti. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor deplasmanda 2-0 kaybetti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1
Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2
SÜPER LİG PUAN DURUMU