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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 28. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray haftanın bay geçen takımı olurken, Beşiktaş sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenmeyi başardı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Spor Toto 'in 28. haftası tamamlandı ve puan durumu netleşti. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor deplasmanda 2-0 kaybetti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG 28. HAFTA

Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1

Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları) - 1 Süper Lig 28. hafta puan durumu tablosu

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