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Süper Lig puan durumu (Süper Lig 9. Hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu)

Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanan 9. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 9. haftasında zirve mücadelesi iyice kızıştı. Beşiktaş bu hafta deplasmanda Giresunspor'u 1-0'la geçti. Fenerbahçe ise evinde Karagümrük karşısında oldukça zorlandı fakat mücadeleyi son dakika golüyle 5-4 kazandı. İşte Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 9. Hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu)

Süper Lig 9. hafta maçlarıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanarak zirve mücadelesinde önemli bir puan aldı. Bu haftanın bay geçen takımı ise Galatasaray'dı. İşte Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

7 Ekim Cuma

20.00 Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor

8 Ekim Cumartesi

14.30 İstanbulspor 1-2 MKE Ankaragücü

17.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Arabam.com Konyaspor

20.00 Bitexen Giresunspor 0-1 Beşiktaş

9 Ekim Pazar

14.30 HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Yukatel Kayserispor

17.00 Atakaş Hatayspor 1-0 Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe 5-4 VavaCars Fatih Karagümrük

10 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 9. Hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu) - 1 Süper Lig 9. Hafta puan durumu tablosu

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