Süper Lig puan durumu (Süper Lig 9. Hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu)

Süper Lig 9. hafta maçlarıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanarak zirve mücadelesinde önemli bir puan aldı. Bu haftanın bay geçen takımı ise Galatasaray'dı. İşte Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu.
SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
7 Ekim Cuma
20.00 Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor
8 Ekim Cumartesi
14.30 İstanbulspor 1-2 MKE Ankaragücü
17.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Arabam.com Konyaspor
20.00 Bitexen Giresunspor 0-1 Beşiktaş
9 Ekim Pazar
14.30 HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Yukatel Kayserispor
17.00 Atakaş Hatayspor 1-0 Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe 5-4 VavaCars Fatih Karagümrük
10 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU