Süper Lig puan durumu (Süper Lig 9. Hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu)

Süper Lig 9. hafta maçlarıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanarak zirve mücadelesinde önemli bir puan aldı. Bu haftanın bay geçen takımı ise Galatasaray'dı. İşte Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu.



SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



7 Ekim Cuma



20.00 Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor



8 Ekim Cumartesi



14.30 İstanbulspor 1-2 MKE Ankaragücü



17.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Arabam.com Konyaspor



20.00 Bitexen Giresunspor 0-1 Beşiktaş



9 Ekim Pazar



14.30 HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Yukatel Kayserispor



17.00 Atakaş Hatayspor 1-0 Corendon Alanyaspor



20.00 Fenerbahçe 5-4 VavaCars Fatih Karagümrük



10 Ekim Pazartesi



20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa



20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 9. Hafta puan durumu tablosu