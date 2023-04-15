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Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 29. hafta sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanmaya başlayan 29. hafta maçlarıyla birlikte yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Lider Galatasaray bu hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçmeyi başardı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte 29. hafta maç sonuçları.

Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 29. hafta sonuçları ve puan durumu)

Spor Toto 'in 29. haftasında, haftanın açılış maçları oynandı. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u 3-1 yenmeye başarırken, Galatasaray taraftarı önünde adeta şov yaparak, Yukatel Kayserispor'u 6-0 yenmeyi başardı. Yıldız oyuncu İcardi ise maçta hat-trick yaptı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 29. HAFTA

14 Nisan Cuma

Fraport TAV Antalyaspor 3-1 Corendon Alanyaspor

Galatasaray 6-0 Yukatel Kayserispor

15 Nisan Cumartesi

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 29. hafta sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 29. hafta güncel puan durumu tablosu

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