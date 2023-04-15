Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 29. hafta sonuçları ve puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, haftanın açılış maçları oynandı. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u 3-1 yenmeye başarırken, Galatasaray taraftarı önünde adeta şov yaparak, Yukatel Kayserispor'u 6-0 yenmeyi başardı. Yıldız oyuncu İcardi ise maçta hat-trick yaptı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



14 Nisan Cuma



Fraport TAV Antalyaspor 3-1 Corendon Alanyaspor



Galatasaray 6-0 Yukatel Kayserispor



15 Nisan Cumartesi



16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)



20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)



16 Nisan Pazar



16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)



Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU