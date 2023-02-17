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Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı açıklandı

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Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı açıklandı

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, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı.

Türkiye Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.

Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi. 

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı şöyle:

Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı açıklandı - 1
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı açıklandı - 2
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı açıklandı - 3

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