Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.



İşte Süper Lig'in 31. haftasının fikstürü ve düdük çalacak hakemler;

2 Nisan

İstanbulspor - Çaykur Rizespor | ALPER AKARSU



Galatasaray - Hatayspor | ALİ ŞANSALAN



Gaziantep - Alanyaspor | ÜMİT ÖZTÜRK



Antalyaspor - MKE Ankaragücü | ÇAĞDAŞ ALTAY

3 Nisan Çarşamba

Sivasspor - Fatih Karagümrük | TURGUT DOMAN



Konyaspor - Trabzonspor | ATİLLA KARAOĞLAN



Kayserispor - Kasımpaşa | ÖMER FARUK TURTAY



Fenerbahçe - Adana Demirspor | ARDA KARDEŞLER

4 Nisan Perşembe

Samsunspor - Pendikspor | BAHATTİN ŞİMŞEK



Başakşehir - Beşiktaş | ZORBAY KÜÇÜK

