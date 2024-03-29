Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'in 31. haftasının fikstürü ve düdük çalacak hakemler;
2 Nisan
İstanbulspor - Çaykur Rizespor | ALPER AKARSU
Galatasaray - Hatayspor | ALİ ŞANSALAN
Gaziantep - Alanyaspor | ÜMİT ÖZTÜRK
Antalyaspor - MKE Ankaragücü | ÇAĞDAŞ ALTAY
3 Nisan Çarşamba
Sivasspor - Fatih Karagümrük | TURGUT DOMAN
Konyaspor - Trabzonspor | ATİLLA KARAOĞLAN
Kayserispor - Kasımpaşa | ÖMER FARUK TURTAY
Fenerbahçe - Adana Demirspor | ARDA KARDEŞLER
4 Nisan Perşembe
Samsunspor - Pendikspor | BAHATTİN ŞİMŞEK
Başakşehir - Beşiktaş | ZORBAY KÜÇÜK
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