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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'in 31. haftasının fikstürü ve düdük çalacak hakemler;

2 Nisan

İstanbulspor - Çaykur Rizespor |  ALPER AKARSU

Galatasaray - Hatayspor | ALİ ŞANSALAN

Gaziantep - Alanyaspor |  ÜMİT ÖZTÜRK

Antalyaspor - MKE Ankaragücü | ÇAĞDAŞ ALTAY

3 Nisan Çarşamba

Sivasspor - Fatih Karagümrük | TURGUT DOMAN

Konyaspor - Trabzonspor |  ATİLLA KARAOĞLAN

Kayserispor - Kasımpaşa | ÖMER FARUK TURTAY

Fenerbahçe - Adana Demirspor | ARDA KARDEŞLER

4 Nisan Perşembe

Samsunspor - Pendikspor | BAHATTİN ŞİMŞEK

Başakşehir - Beşiktaş | ZORBAY KÜÇÜK

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