Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası: 2 yıllık sözleşme

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşma sağladı.
Sky Sport'un haberine göre; Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
26 KUPA KAZANDI
Çalıştırdığı kulüplerin hemen hemen hepsinde kupalar kazanan 61 yaşındaki çalıştırıcının, teknik direktörülük kariyerinde 26 kupası bulunuyor.
Aldığı tazminatlarla rekor kıran Mourinho, 7 dil biliyor.
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