Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 21. hafta maç programı)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç programı belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 21. hafta maç fikstürü.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



​​Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:



20 Ocak Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)



21 Ocak Pazar:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)



19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)



22 Ocak Pazartesi:



20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

Süper Lig 20. hafta güncel puan durumu