Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Süper Lig'de 9. hafta maç fikstürü, milli aranın sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de 8'de 8 yapan Fenerbahçe lider durumda yer alırken, 2 puan gerisinden gelen Galatasaray ise yakın takibini sürdürüyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte puan durumu ve 9. hafta maç fikstürü.
SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN PROGRAMI
Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
22 Ekim Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
23 Ekim Pazartesi
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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