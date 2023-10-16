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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen milli aranın ardından, lig heyecanı bu hafta yeniden başlayacak. Ligde bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş derbisi futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte puan durumu ve 9. hafta maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

'de 9. hafta maç fikstürü, milli aranın sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de 8'de 8 yapan Fenerbahçe lider durumda yer alırken, 2 puan gerisinden gelen Galatasaray ise yakın takibini sürdürüyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte puan durumu ve 9. hafta maç fikstürü.

SÜPER LİG'⁬DE 9. HAFTANIN PROGRAMI

Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta puan durumu ve maç fikstürü) - 1

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