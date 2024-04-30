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Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte 34. hafta puan durumu

Süper Lig'de görünüm futbolseverlerce merakla araştırılıyor. Ligin 34. haftası tek maçla tamamlandı. Adana Demirspor'u deplasmanda yenerek üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kıran Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte 34. hafta puan durumu

Trendyol 'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.

SON HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1

GÜNCEL

Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte 34. hafta puan durumu - 1

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