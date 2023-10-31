Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 10. haftası dün oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçıyla tamamlandı.



Haftanın bitmesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.



Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e, Galatasaray'ın oranı ise 2.25'ten 1.90'a düştü.



BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR 2 KAT ARTTI



Beşiktaş'ın oranı ise 10.00'dan 20.00'ye, Trabzonspor'un oranı ise 25.00'ten 50.00'ye yükseldi.



YENİ ORANLAR



Fenerbahçe - 1.80

Galatasaray - 1.90

Beşiktaş - 20.00

Trabzonspor - 50.00

Adana Demirspor - 50.00

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