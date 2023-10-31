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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

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'de 2023/24 sezonunun 10. haftası dün oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçıyla tamamlandı.

Haftanın bitmesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.

Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e, Galatasaray'ın oranı ise 2.25'ten 1.90'a düştü.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR 2 KAT ARTTI

Beşiktaş'ın oranı ise 10.00'dan 20.00'ye, Trabzonspor'un oranı ise 25.00'ten 50.00'ye yükseldi.

YENİ ORANLAR

Fenerbahçe - 1.80
Galatasaray - 1.90
Beşiktaş - 20.00
Trabzonspor - 50.00
Adana Demirspor - 50.00

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