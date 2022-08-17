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Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.08.2022 - 15:59

Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 AĞUSTOS CUMA

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

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