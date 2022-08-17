Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



19 AĞUSTOS CUMA



21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan



20 AĞUSTOS CUMARTESİ



19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek



19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan



21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan



21 AĞUSTOS PAZAR



19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler



22 AĞUSTOS PAZARTESİ



19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk



19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker



21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen