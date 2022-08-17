Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 17.08.2022 - 15:59
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
19 AĞUSTOS CUMA
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
21 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
22 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen