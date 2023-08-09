Tete kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Galatasaray'ın yeni oyuncusu Tete'nin biyografisi

Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna kattı. Transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor. İşte, Tete'nin hayatı ve futbol kariyeri...



TETE KİMDİR?



Tete, 15 Şubat 2000 yılında Alvorada, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki başarılı futbolcu sağ kanatta görev almaktadır.



25 milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sol ayaklı olan Tete'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek.



Tete, Gremio'da futbola başladı. Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester City gibi ekiplerde oynamıştır.