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Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi

Galatasaray'ın yıldızı Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi

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Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi oldu.

Tete, formasıyla ilk golünü Kopenhag'a atarken, bu gol Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Golü adayları arasına girdi.
Tete'nin golü, Devler Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Tete'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne Lens'in 10 numarası Angelo Fulgini, Lazio kalecisi Ivan Provedel ve Barcelona'nın hücumcusu Joao Felix'in attığı goller aday gösterilmişti.

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