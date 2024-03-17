TFF 2. Lig: Kastamonuspor tek golle kazandı

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Halil Tolghahan Demir, Rüştü Muhammed Orcan
Kastamonuspor: Ramazan Keskin, İsmail Güven (Ali Akkuş dk. 68), Okan Eken (Yusuf Türk dk. 87), Mustafa Alptekin Çaylı (Erhan Kartal dk. 66), Abdullah Yiğiter, Furkan Çil, Muhammed Sarıkaya, Yiğitali Bayrak, Samed Ali Kaya (Abdülaziz Solmaz dk. 66), Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen
68 Aksaray Belediye Spor: Yasin Abdioğlu, Hakan Özkan (Osman Bayrak dk. 61), Fatih Somuncu (Halil İbrahim Tuna dk. 70), Doğan Ateş (Abdussamed Karnukçu dk. 84), Atamer Bilgin, Uğur Aygören (Şener Kaya dk. 61), Emre Satılmış, Ali Kucık (Üstün Bilgi dk. 84), Oğuzhan Açıl, Cengiz Ötkün, Erkan Yazıcı
Gol: Yiğitali Bayrak (dk. 7) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: İsmail Güven, Okan Eken, Ali Akkuş (Kastamonuspor) Cengiz Ötkün, Uğur Aygören, Doğan Ateş, Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu (68 Aksaray Belediye Spor)
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