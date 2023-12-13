TFF Başkanı Büyükekşi liglerin başlama tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası toplantıdan çıkan kararları açıkladı.



Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"Halil Umut Meler uluslararası arenada gurur duyduğumuz hakemimiz. Futbolu her şeyin önünde tutmak ve güvenli hissettirecek alanı oluşturmak hedefimizdir. Yaşananlar kabul edilemez.

Meler'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kendisini iyi gördük. Bebeği Ege'ye kavuşuyor. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız.

Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Bugün tartışmaları geride bırakıp birleşme zamanı. Türk adaleti gereğini yapmıştır.

PFDK, Ankara’da ki sevklerin kararlarını perşembe açıklayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak disiplin talimatımızda değişiklik yapma kararı aldık. İlave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maçların 19 Aralık Salı günü başlama kararını aldık.

Ankaragücü'ne ceza verilip verilmeyeceği yönündeki kararı PFDK verecek.



MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?



Hakemlerle konuşma ve çalışma yaptık. Saygı gösterdiler, hafta sonu kamp yapacağız. Psikolojilerinin yerine gelmesi için çalışağız. Meler'in Avrupa Şampiyonası'nda da görev almasını bekliyoruz. Kendisini destekliyoruz. Hakemliği bırakması söz konusu değil.



Yıllardan beri Faruk Başkanı tanıyoruz. Böyle bir kişi değildi. Adalet gerekeni yaptı. Biz sevklerimizi yaptık, başkan ve Ankaragücü için disiplin kurulumuz kararı verecek.

Güvenlikle ilgili mutlaka bir karar alınacak. Tüm paydaşların güvenlikle ilgili talebi var. Hukuki olarak kanundan değişiklik yapılması da konuşuldu. Adalet Bakanı'mızla görüştük. Kulüplerimizden de destek alacağız. Hedefimiz herkesin can güvenliğini sağlamak.

Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız."



