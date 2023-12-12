Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak?
Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Saldırganların ne ile yargılanacağı merak konusu olurken olay, sokaktaki bir vatandaşı yaralamaktan farklı... Hakem, sahada olan bir kamu görevlisi olarak olarak değerlendirilirken spor hukukçuları alınacak cezaları yorumladı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.
Hakeme saldırı dünya basınında: "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü"