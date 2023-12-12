Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak?

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Saldırganların ne ile yargılanacağı merak konusu olurken olay, sokaktaki bir vatandaşı yaralamaktan farklı... Hakem, sahada olan bir kamu görevlisi olarak olarak değerlendirilirken spor hukukçuları alınacak cezaları yorumladı.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 1

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Hakeme saldırı dünya basınında: "Alışılmadık, utanç verici ve üzücü"

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Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 2

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl?

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 3

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 4

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında Koca ile 2 kişi tutuklandı.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 5

CEZASI NE OLACAK?

Hakem Halil Umut Meler'e saldıranların ne ile yargılanacağı da merak konusu.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 6

Yargılamanın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) disiplin soruşturmaları da yürütülecek. Para ve hak mahrumiyeti cezaları da gündemde olacak.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 7

Koca'nın kulüp başkanlığı da düşebilir.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 8

Sporda şiddet yasasını ihlal ve hem de kamu görevlisini yaralama suçunun söz konusu olduğu olayda spor hukukçuları durumu NTV'ye değerlendirdi.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 9

"1,5 YILDAN 4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI"

Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde de yaptırımı gerektiren maddenin "kasten yaralama" olduğunu ifade etti. Bu olayda özel bir durum olduğunu belirten Özkurt, "Bir hakeme karşı kamu görevi nedeniyle yapılduğı için ceza yarı oranda arttırılır. 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar." dedi.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 10

"BAŞKAN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Spor Hukukçusu Avukat Alpay Köse ise hak mahrumiyeti cezasının verileceğini dile getirerek "3 yılı geçerse zaten süresiz hale geliyor. 3 yıl hak mahrumiyeti verdiğinde futbol ailesi içinde başkan olması mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 11
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 12
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 13
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 14
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 15
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 16
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 17
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 18
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 19
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 20
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 21
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 22
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 23
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 24
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak? - 25
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