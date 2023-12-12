Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı | Hakeme yumruğun cezası ne olacak?

"1,5 YILDAN 4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI"

Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde de yaptırımı gerektiren maddenin "kasten yaralama" olduğunu ifade etti. Bu olayda özel bir durum olduğunu belirten Özkurt, "Bir hakeme karşı kamu görevi nedeniyle yapılduğı için ceza yarı oranda arttırılır. 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar." dedi.