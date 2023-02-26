TFF Başkanı Büyükekşi ve kulüp başkanlarından "Omuz Omuza" kampanyasına destek çağrısı

"ASIL MESAJ BİRLİK VE BERABERLİĞİ SİMGELEMEK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol ailesi olarak depremzedelerin yanında olduklarına vurgu yaparak, "Kulüp başkanlarını misafir etmek bizim için onurdur. Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek. Yardım kampanyalarının hepsi bizim için önemli. Herkes yeter ki yapsın. Hepsine destek olmaya hazırız." şeklinde görüş belirtti.



ALİ KOÇ: FUTBOL AİLESİNE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise depremzedelerin özellikle barınma konusunda yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için "Omuz Omuza" kampanyasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Futbol ailesine büyük sorumluluklar düşüyor. Farkındalık yaratmalıyız. Hassasiyeti devam ettirmeliyiz. Ülkenin yüzde 90'ına dokunuyoruz. 1 Mart'taki kampanyayı çok önemsiyoruz. Herkes omuz omuza vermeli. Futbol ailesi olarak bu acıları bir nebze de giderebilmeyi çok kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah barınma konusuna çok büyük katkısı olur."