TFF'den Arda Turan'a ödül

Arda Turan, Türkiye - Hırvatistan Euro 2024 eleme maçı öncesi milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek.



Turan'a Timsah Arena'da ödülü takdim edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "A Millî Takımımızın eski kaptanlarından Arda Turan, A Millî Takımımızın bugün Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde, millî formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesinde forma ve UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri millî formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim edecek.



A Millî formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100'ü A Millî olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Millî düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 golü gönderdi.



Ay-Yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Turan, A Millî Takımımızın halen hafızalardan silinmeyen ve yarı finale yükselme başarısını gösterdiği EURO 2008 turnuvasının kahramanları arasında yer almış, İsviçre ve Çekya'ya attığı gollerle başarılı geri dönüşlerin sağlanmasında ve seri penaltı atışlarında kaydettiği golle Hırvatistan zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.



A Millî Takım'da 35 kez kaptan olarak sahaya çıkan Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor."



A Milli Takımı'nda piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu Haberi Görüntüle